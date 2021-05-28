ЦСКА уступил турецкому клубу "Анадолу Эфес" и не смог выйти в финал баскетбольной Евролиги

КЁЛЬН /Германия/, 28 мая. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 86:89 проиграл турецкой команде "Анадолу Эфес" в полуфинале Евролиги. "Финал четырех" турнира проходит в германском Кёльне без зрителей.

Самым результативным игроком матча стал форвард московского клуба Уилл Клайберн, в активе которого 26 очков. В составе турецкой команды больше всех очков набрал защитник Василие Мицич - 25. По ходу третьей четверти армейцы уступали в счете с разницей в 21 очко. Заключительную десятиминутку ЦСКА выиграл со счетом 31:18.

В другом полуфинале сыграют испанская "Барселона" и итальянский "Милан". Эта встреча пройдет в пятницу и начнется в 22:00 мск. ЦСКА в воскресенье сыграет в матче за третье место. Финал состоится в тот же день.

ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги, "Анадолу Эфес" стал третьим. В четвертьфинальной серии армейцы со счетом 3-0 обыграли турецкий "Фенербахче", а "Анадолу Эфес" оказался сильнее испанского "Реала" (3-2).

Команда из Москвы в девятый раз подряд вышла в "Финал четырех" Евролиги, предыдущий турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса. В сезоне-2018/19 ЦСКА и "Анадолу Эфес" играли в финале. Армейцы одержали победу со счетом 91:83.

ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. "Анадолу Эфес" ни разу не побеждал в турнире. Самым титулованным клубом является "Реал", в активе которого 10 трофеев.