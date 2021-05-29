Иностранные болельщики смогут присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Иностранные болельщики из стран, которые входят в список эпидемиологически безопасных, смогут присутствовать на матчах проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею. Об этом в субботу сообщил оргкомитет турнира.

Цены на билеты на матчи чемпионата мира по хоккею составят от €110 до €340

Матчи чемпионата мира в настоящее время проходят без зрителей. В четверг правительство Латвии приняло решение допустить болельщиков на игры турнира с 1 июня. Встречи мирового первенства могут посетить зрители, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

"Билеты смогут приобрести только болельщики из тех стран, по прибытии из которых в Латвию не требуется самоизоляция, при условии, что мы сможем удостовериться в том, что у них имеется действительный ковид-сертификат", - сказал глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис, чей комментарий приводит местное агентство LETA.

В настоящее время из стран - участниц мирового первенства в список таких стран входят Великобритания и Финляндия.

Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня.