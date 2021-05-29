Всероссийская федерация парусного спорта утвердила состав делегации на Олимпиаду

В состав делегации вошли 12 человек, среди которых 6 спортсменов.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС) утвердила состав делегации, который отправится на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Бах уверен в том, что Олимпиада в Токио пройдет безопасно в условиях пандемии

В классе гоночных яхт "470" выступят Павел Созыкин, Денис Грибанов, в классе "лазер" Россию представит Сергей Комиссаров, в классе "лазер-радиал" - Екатерина Зюзина, в классе "RS:X" - Александр Аскеров и Анна Хворикова. Главным тренером сборной России является Наталья Иванова.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.