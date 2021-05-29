Кафельников считает, что Медведев не сможет далеко продвинуться по сетке на Roland Garros

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев не сможет продвинуться далеко по сетке Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) из-за сложной жеребьевки. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России, победитель Roland Garros 1996 года Евгений Кафельников.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 30 мая по 13 июня. Медведев, посеянный на турнире под вторым номером, в матче первого круга сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Ранее россиянин ни разу не выходил во второй круг Roland Garros.

"Честно говоря, я бы не рассчитывал на то, что Медведев далеко пройдет, у него, в принципе, не очень простой жребий, - сказал Кафельников.- Что касается других, то они могут пройти далеко, в том числе [Андрей] Рублев и [Аслан] Карацев. Все зависит от того, какую подготовку они сделали за последние 10 дней. Оптимизм, безусловно, присутствует, кто-то до второй недели турнира пройдет, а это самое главное".

Посеянный на турнире под седьмым номером Рублев в первом круге встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, Карен Хачанов (23) - с чехом Иржи Веселы, Карацев (24) - с американцем Дженсоном Бруксби. Ранее стало известно, что через квалификацию в основную сетку турнира попал россиянин Роман Сафиуллин, он сыграет с испанцем Карлосом Табернером.