{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Брентфорд" впервые с 1947 года сыграет в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу

В финале плей-офф команда обыграла "Суонси" со счетом 2:0
Маркус Форсс и Эмилиано Маркондес Andrew Couldridge/Pool via AP
Описание
Маркус Форсс и Эмилиано Маркондес
© Andrew Couldridge/Pool via AP

ТАСС, 29 мая. "Брентфорд" со счетом 2:0 обыграл "Суонси" в финале плей-офф за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Уэмбли".

На эту тему
"Норвич" досрочно гарантировал себе возвращение в Английскую премьер-лигу
"Норвич" досрочно гарантировал себе возвращение в Английскую премьер-лигу

Забитыми мячами отметились Айвен Тони (10-я минута, с пенальти) и Эмилиано Маркондес (20). На 65-й минуте полузащитник "Суонси" Джей Фултон получил прямую красную карточку и покинул поле.

"Брентфорд" благодаря победе сумел завоевать последнюю путевку в элитный дивизион. Клуб не выступал в высшей лиге английского футбола с сезона-1946/47. "Брентфорд" станет 50-й командой, которая сыграет в АПЛ (существует с 1992 года).

По итогам регулярного чемпионата во втором по силе дивизионе напрямую в АПЛ вышли "Норвич" и "Уотфорд". В полуфинале плей-офф "Брентфорд" обыграл "Борнмут" по сумме двух встреч (0:1, 3:1), а "Суонси" оказался сильнее "Барнсли" (1:0, 1:1). АПЛ в минувшем сезоне покинули "Фулхэм", "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед", второй дивизион - "Уиком", "Ротерем" и "Шеффилд Уэнсдей".

Теги
Футбол в Англии
ЧМ по хоккею в Риге
Третьяк высказался на тему конкуренции в сборной России между Бобровским и Самоновым
В четырех матчах чемпионата мира ворота российской команды защищал Самонов, приехавший из США Бобровский сможет сыграть только в плей-офф
Третьяк высказался на тему конкуренции в сборной России между Бобровским и Самоновым
Читать полностью