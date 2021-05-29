"Брентфорд" впервые с 1947 года сыграет в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 29 мая. "Брентфорд" со счетом 2:0 обыграл "Суонси" в финале плей-офф за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Уэмбли".

Забитыми мячами отметились Айвен Тони (10-я минута, с пенальти) и Эмилиано Маркондес (20). На 65-й минуте полузащитник "Суонси" Джей Фултон получил прямую красную карточку и покинул поле.

"Брентфорд" благодаря победе сумел завоевать последнюю путевку в элитный дивизион. Клуб не выступал в высшей лиге английского футбола с сезона-1946/47. "Брентфорд" станет 50-й командой, которая сыграет в АПЛ (существует с 1992 года).

По итогам регулярного чемпионата во втором по силе дивизионе напрямую в АПЛ вышли "Норвич" и "Уотфорд". В полуфинале плей-офф "Брентфорд" обыграл "Борнмут" по сумме двух встреч (0:1, 3:1), а "Суонси" оказался сильнее "Барнсли" (1:0, 1:1). АПЛ в минувшем сезоне покинули "Фулхэм", "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед", второй дивизион - "Уиком", "Ротерем" и "Шеффилд Уэнсдей".