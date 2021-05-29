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НБА

Умер рекордсмен НБА по числу блок-шотов за сезон Марк Итон

Ему было 64 года
Марк Итон AP Photo/George Frey
Описание
Марк Итон
© AP Photo/George Frey

ТАСС, 29 мая. Участник Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Итон умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает газета The Salt Lake Tribune.

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Сообщается, что Итон отправился на велосипедную прогулку и не вернулся домой. Причины смерти не уточняются.

Итон выступал за "Юту" с 1982 по 1993 год, сыграв в общей сложности 875 матчей за клуб в регулярных чемпионатах, еще 74 встречи он провел в плей-офф.

Центровой является рекордсменом НБА по количеству блок-шотов за сезон (456), также ему принадлежит рекорд по среднему количеству блок-шотов в одной игре за карьеру (3,5). В 1989 году он принимал участие в Матче всех звезд, а в 1995 году "Юта" вывела из обращения игровой номер Итона (53).

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