Брат Нурмагомедова заявил об отсутствии конфликта с Яном

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов не имеет конфликта с Петром Яном. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Нурмагомедов в преддверии своего дебюта в UFC говорил, что планирует "разнести Яна".

"Рано говорить именно насчет боя с Петром, - сказал Нурмагомедов. - Заново все будут меня "хейтить", мол, он из России, я - тоже. Но придет время, поговорим об этом".

"Мой английский не настолько хорош, я не подбирал слов, но оскорбить [Яна] у меня не было желания. Но я собираюсь пройти этот дивизион, так что настроен серьезно", - добавил боец.