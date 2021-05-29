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ММА

Брат Нурмагомедова заявил об отсутствии конфликта с Яном

Умар Нурмагомедов отметил, что пока рано говорить о бое против Яна

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов не имеет конфликта с Петром Яном. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

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Нурмагомедов в преддверии своего дебюта в UFC говорил, что планирует "разнести Яна".

"Рано говорить именно насчет боя с Петром, - сказал Нурмагомедов. - Заново все будут меня "хейтить", мол, он из России, я - тоже. Но придет время, поговорим об этом".

"Мой английский не настолько хорош, я не подбирал слов, но оскорбить [Яна] у меня не было желания. Но я собираюсь пройти этот дивизион, так что настроен серьезно", - добавил боец.

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