"Милуоки" обыграл "Майами" и первым вышел во второй раунд плей-офф НБА

ТАСС, 29 мая. "Милуоки" на выезде победил "Майами" со счетом 120:103 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал игрок "Милуоки" Брук Лопес, набравший 25 очков. Трип-даблы оформили его одноклубник Яннис Адетокунбо (20 очков + 12 подборов + 15 передач) и баскетболист "Майами" Джимми Батлер (12+10+10).

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Милуоки", клуб первым вышел во второй раунд плей-офф. В прошлом сезоне "Милуоки" на этой стадии проиграл "Майами" со счетом 1-4. В регулярном чемпионате "Милуоки" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции.