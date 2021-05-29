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НБА

"Милуоки" обыграл "Майами" и первым вышел во второй раунд плей-офф НБА

Четвертый матч серии завершился со счетом 120:103
Эдрис Адебайо и Яннис Адетокунбо AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Эдрис Адебайо и Яннис Адетокунбо
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 29 мая. "Милуоки" на выезде победил "Майами" со счетом 120:103 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным игроком встречи стал игрок "Милуоки" Брук Лопес, набравший 25 очков. Трип-даблы оформили его одноклубник Яннис Адетокунбо (20 очков + 12 подборов + 15 передач) и баскетболист "Майами" Джимми Батлер (12+10+10).

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Милуоки", клуб первым вышел во второй раунд плей-офф. В прошлом сезоне "Милуоки" на этой стадии проиграл "Майами" со счетом 1-4. В регулярном чемпионате "Милуоки" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

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