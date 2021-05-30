В Париже стартует 125-й розыгрыш Roland Garros

ТАСС, 30 мая. Второй в теннисном сезоне турнир серии Большого шлема, Открытый чемпионат Франции (Roland Garros), стартует в воскресенье на грунтовых кортах стадиона имени Ролана Гарроса. В Париже защищать прошлогодний титул будет "король грунта" испанец Рафаэль Надаль, а надежды российских любителей тенниса связаны с мужской частью турнира, где сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Все они позже будут представлять Россию на Олимпиаде в Токио.

На успех в женской части турнира больших надежд питать не стоит, тем не менее именно после выступления в Париже будет определен состав женской сборной России на токийскую Олимпиаду. "Этот турнир ключевой. Реально на попадание в состав претендует семь человек", - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в начале мая.

Впервые Roland Garros состоялся в 1891 году. С 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса, погибшего в бою за месяц до окончания Первой мировой войны и за день до своего 30-летия. Предстоящий турнир в Париже - юбилейный, пройдет в 125-й раз в истории. Призовой фонд продолжает уменьшаться. Два года назад он составлял €42,66 млн, в прошлом году - €38 млн, в нынешнем - €34,4 млн.

Главная интрига мужского турнира - сумеет ли Надаль, которому 3 июня исполнится 35 лет, в 14-й раз стать лучшим в Париже. При этом рекорд он установил еще четыре года назад, выиграв 10-й титул. Всего же за свою карьеру Надаль проиграл в Париже только два матча: в 2009 году он уступил в четвертом круге шведу Робину Содерлингу, а в 2015-м - в четвертьфинале сербу Новаку Джоковичу. У женщин наибольшее количество побед на счету американки Крис Эверт (7). Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1996), Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Roland Garros завершится 13 июня. Как и на прошлом турнире, из-за сложной эпидемиологической обстановки в Париже число зрителей, которые смогут посещать турнир, ограничили 1 тыс. в день. При этом организаторы не исключают, что могут увеличить количество зрителей, если ситуация будет позволять.

Медведев - второй сеяный, но форма вызывает вопросы

Медведев посеян на турнире под вторым номером и встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом в матче первого круга. Рублев (7) сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, Хачанов (23) - с чехом Иржи Веселы, Карацев (24) - с американцем Дженсоном Бруксби. Через квалификацию в основную сетку турнира попал Роман Сафиуллин, его первым соперником станет испанец Карлос Табернер.

Вице-президент ФТР, победитель Roland Garros 1996 года Евгений Кафельников считает, что Медведев не сможет продвинуться далеко по сетке из-за сложной жеребьевки. "Честно говоря, я бы не рассчитывал на то, что Медведев далеко пройдет, у него, в принципе, не очень простой жребий, - сказал Кафельников ТАСС. - Что касается других, то они могут пройти далеко, в том числе Рублев и Карацев. Все зависит от того, какую подготовку они сделали за последние 10 дней. Оптимизм, безусловно, присутствует, кто-то до второй недели турнира пройдет, а это самое главное".