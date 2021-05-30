Выступавший за СКА Ткачев подписал контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес"

ТАСС, 30 мая. Нападающий Владимир Ткачев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 28-летним россиянином рассчитан на один год.

Ткачев с сезона-2019/20 выступал за петербургский СКА. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 45 матчей, в которых он набрал 38 (11 шайб + 27 передач) очков, в плей-офф он сыграл 11 матчей и набрал 8 (1+7) очков. Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ткачев играл за уфимский "Салават Юлаев", владивостокский "Адмирал" и омский "Авангард".