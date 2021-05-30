Кирьяков: "Манчестер Сити" не хватило форварда в финале Лиги чемпионов

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Встреча прошла в Порту на стадионе "Драгау". Единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц.

"Игра прошла по тому сценарию, который я предсказывал: я говорил, что мяч будет у "Сити", а "Челси" будет играть от обороны и стараться использовать свободные зоны, - сказал Кирьяков. - Первый тайм в этом плане был показательным: "Челси" хорошо играл в обороне, но моменты были у "Манчестер Сити" в виде подходов [Рахима] Стерлинга. "Челси" очень грамотно оборонялся, практически не дал создать что-то 100-процентное у своих ворот и забил, [Александр] Зинченко не успел сузить в обороне и открыл зону для Хаверца, который убежал. Второй тайм "Челси" играл по счету более рационально, уделял время больше обороне, "Сити" пытался раскачать оборону, были моменты, где команда доминировала, но некоторые передачи не доходили до адресата".

"Ошибка Зинченко сказалась на исходе первого тайма, оставалось еще время во втором тайме. Самое главное, что "Манчестер Сити" не хватило центрально нападающего, мы видели, как играли [Кевин] Де Брёйне и [Фил] Фоден, которые в первом тайме были впереди. Фоден вообще практически вышел центральным форвардом, видно было, как он неуютно себя чувствовал, в каких-то моментах неправильно открывался, неправильно взаимодействовал с Де Брёйне. Ну и, конечно, во втором тайме, когда Де Брёйне покинул поле из-за травмы, команда потеряла свое сердце. Может быть, он не был так хорош, но в любом случае его отсутствие тоже сказалось на игре", - добавил собеседник агентства.

По истечении часа игры из-за повреждения поле покинул капитан "Манчестер Сити" Де Брёйне.

"Челси" во второй раз стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2011/12 английский клуб обыграл германскую "Баварию" (1:1, по пенальти - 4:3). В 2008 году команда в решающей встрече, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", уступила "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 5:6). "Манчестер Сити" играл в финале главного клубного европейского турнира впервые.