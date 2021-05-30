Капелло раскритиковал Гвардиолу за выбор состава на финал Лиги чемпионов

ТАСС, 30 мая. Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло раскритиковал наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за выбор состава на финал Лиги чемпионов против "Челси". Комментарий итальянского специалиста приводит портал Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Девять лет спустя. "Челси" во второй раз стал победителем футбольной Лиги чемпионов

"На мой взгляд, Гвардиола ошибся в выборе стартового состава. Джон Стоунз - игрок, который не может играть в защите безошибочно, - сказал Капелло. - Илкаю Гюндогану было тяжело играть в опорной зоне и страховать Стоунза. Во втором тайме "Манчестер Сити" выглядел более сбалансированно".

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр в отборочном турнире чемпионата Европы 2016 года было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.

Специалист также возглавлял итальянские "Милан", "Рому", "Ювентус", испанский "Реал", китайский "Цзянсу Сунин" и сборную Англии. Пять раз он приводил клубы к победе в чемпионате Италии, также Капелло является двукратным победителем испанского первенства в качестве тренера "Реала". В апреле 2018 года специалист объявил о завершении тренерской карьеры.