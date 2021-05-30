Девять лет спустя. "Челси" во второй раз стал победителем футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 30 мая. Лондонский футбольный клуб "Челси" обыграл другую команду из Англии - "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. "Челси" во второй раз стал обладателем самого престижного трофея в европейском клубном футболе после победы в сезоне-2011/12. Изначально решающая игра турнира должна была пройти в Стамбуле. Однако Турция попала в британский список стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, из-за чего болельщики обоих клубов испытали бы проблемы с посещением игры. В итоге матч был перенесен в Порту на стадион "Драгау", который вмещает 50 тыс. человек. Из-за антиковидных ограничений игру смогли посетить только 14,1 тыс. зрителей, а болельщикам каждой команды было выделено по 6 тыс. билетов.

С первых минут команды показывали хорошие скорости, создавая опасные моменты в атаке. При этом мяч после ударов футболистов "Челси" доходил до ворот, а у "Манчестер Сити" почти все удары были заблокированы. На 39-й минуте после столкновения с игроком "Сити" Филом Фоденом поле из-за повреждения покинул защитник "Челси" Тиаго Силва, его заменил Андреас Кристенсен. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола также сделал вынужденную замену, но уже во втором тайме - на 60-й минуте капитан и лидер "горожан" Кевин Де Брёйне столкнулся с защитником "Челси" Антонио Рюдигером, в результате бельгиец не смог продолжить матч и в слезах покинул поле, а немец получил желтую карточку. Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил немецкий полузащитник "Челси" Кай Хаверц. Украинский игрок обороны "Манчестер Сити" Александр Зинченко не успел за Хаверцом после продольной передачи, тот убежал один на один с вратарем и поразил цель. Для Хаверца этот гол стал первым в сезоне Лиги чемпионов. Во втором тайме подопечные Гвардиолы пытались придумать что-то в атаке, однако опасный момент произошел только на седьмой компенсированной минуте, когда после удара Рияда Мареза мяч пролетел рядом с верхним углом ворот лондонцев. Также запомнился эпизод на 60-й минуте, когда футболисты "Сити" требовали назначить пенальти после того, как защитник "Челси" Рис Джеймс заблокировал удар Рахима Стерлинга в собственной штрафной. Однако главный арбитр встречи Матеу Лаос не зафиксировал нарушения правил, показав жестом, что мяч сначала попал в корпус и лишь потом отлетел в руку. "Челси" во второй половине пытался остро контрактовать и мог удвоить преимущество, когда с близкого расстояния не попал по воротам Кристиан Пулишич. Гвардиола отметил защиту "Челси" Главный тренер "Челси" Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции назвал победу в Лиге чемпионов фантастическим достижением. "Это огромный опыт и огромный успех, мы извлечем из этого пользу и будем стараться оставаться голодными до побед, расти и развиваться, это фантастическое достижение, - сказал Тухель, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). - "Манчестер Сити" был сильным соперником, мы знали, что нам нужна игра на высшем уровне, чтобы иметь шанс выиграть этот матч".

Гвардиола в свою очередь отметил, что футболистам "Манчестер Сити" было тяжело реализовать свои моменты из-за хорошей игры "Челси" в обороне. "Я сделал все возможное, попытался выбрать лучший состав, чтобы выиграть игру, - сказал Гвардиола, комментарий которого приводит пресс-служба УЕФА. - В первом тайме мы изо всех сил пытались взломать линии обороны "Челси", второй тайм был намного лучше, против оборонительной структуры "Челси" было непросто. Хочу сказать, что для нас это был исключительный сезон, к сожалению, мы не смогли выиграть [Лигу чемпионов]". "Манчестер Сити" не хватило форварда В стартовом составе "Манчестер Сити" не было чистого форварда. Группу атаки составляли номинальные полузащитники Фоден, Марез и Де Брёйне. Нападающие Габриэл Жезус и Серхио Агуэро появились на поле на 60-й и 77-й минутах соответственно. Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков считает, что именно классического нападающего не хватило команде из Манчестера. "Самое главное, что "Манчестер Сити" не хватило центрально нападающего, мы видели, как играли Де Брёйне и Фоден, которые в первом тайме были впереди, - сказал Кирьяков ТАСС. - Фоден вообще практически вышел центральным форвардом, видно было, как он неуютно себя чувствовал, в каких-то моментах неправильно открывался, неправильно взаимодействовал с Де Брёйне. Ну и, конечно, во втором тайме, когда Де Брёйне покинул поле из-за травмы, команда потеряла свое сердце, может быть, он не был так хорош, но в любом случае его отсутствие тоже сказалось на игре". Бывший футболист "Эвертона", бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов также считает, что "Манчестер Сити" не хватило нападающего в решающей игре, но при этом результат матча является закономерным. "По игре результат абсолютно закономерен, - сказал Билялетдинов ТАСС. - У "Челси" был хороший план на матч, "Манчестер Сити", к сожалению, оказался слишком предсказуемым, на мой взгляд". "Манчестер Сити" не хватило в обороне одного защитника, а в нападении одного центрального форварда, потому что весь матч практически команда играла без наконечника". Побеждают немцы "Челси" во второй раз стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2011/12 английский клуб обыграл германскую "Баварию" (1:1, по пенальти - 4:3). В 2008 году команда в решающей встрече, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", уступила "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 5:6). "Манчестер Сити" играл в финале главного клубного европейского турнира впервые. Лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов стал Марез, на его счету четыре гола и две результативные передачи в 12 играх турнира. В составе "Челси" больше всех забил французский нападающий Оливье Жиру (шесть голов). Лучшим бомбардиром стал 20-летний норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, забивший десять мячей. В матче за Суперкубок УЕФА "Челси" сыграет с испанским "Вильярреалом", который выиграл Лигу Европы, одолев в финале другой английский клуб "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти. Встреча пройдет 11 августа в Белфасте. Третий год подряд в Лиге чемпионов побеждает команда, которую возглавляет немецкий специалист, в прошлом сезоне победу в турнире одержала "Бавария" под руководством Ханса-Дитера Флика, а годом ранее турнир выиграл английский "Ливерпуль" во главе с Юргеном Клоппом.

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Тухелю 47 лет, команда немецкого специалиста вышла в финал Лиги чемпионов второй раз подряд. В прошлом сезоне он дошел до решающего матча с французским ПСЖ, в котором проиграл "Баварии" со счетом 0:1. Ранее Тухель возглавлял дортмундскую "Боруссию" и "Майнц". Он дважды становился чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны, по одному разу выиграл Кубок французской лиги и Кубок Германии. "Челси" по итогам прошедшего чемпионата Англии занял четвертое место в турнирной таблице и гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Благодаря победе в финале английский клуб обеспечил себе попадание в первую корзину жеребьевки группового этапа главного клубного европейского турнира, при этом ставший чемпионом России в минувшем сезоне санкт-петербургский "Зенит" переместился в третью корзину. Победитель финала получает право сыграть в следующем сезоне группового этапа Лиги чемпионов; так как "Челси" и "Манчестер Сити" заняли четвертое и первое места в турнирной таблице минувшего сезона чемпионата Англии, путевку получил чемпион Турции "Бешикташ". Путь к финалу Оба финалиста начали сезон с группового этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" с 16 очками в шести играх выиграл группу С, в которой также выступали португальский "Порту", греческий "Олимпиакос" и французский "Марсель". В 1/8 финала "Манчестер Сити" по итогам двух матчей обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" (2:0; 2:0), в четвертьфинале - дортмундскую "Боруссию" (2:1; 2:1), в полуфинале - французский ПСЖ (2:1; 1:0). Команду возглавляет Хосеп Гвардиола, который вывел команду в финал Лиги чемпионов в третий раз. "Барселона" под руководством испанца выигрывала турнир в 2009 и 2011 годах. В качестве тренера Гвардиола проиграл "Челси" восемь матчей - больше, чем любому другому клубу.

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