Тренер "Челси" Тухель назвал победу в Лиге чемпионов огромным опытом и успехом

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и во второй раз стал победителем Лиги чемпионов

В субботу "Челси" обыграл "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Встреча прошла в Порту на стадионе "Драгау".

"Это огромный опыт и огромный успех. Мы извлечем из этого пользу и будем стараться оставаться голодными до побед, расти и развиваться. Это фантастическое достижение", - сказал Тухель.

"Манчестер Сити" был сильным соперником, мы знали, что нам нужна игра на высшем уровне, чтобы иметь шанс выиграть этот матч. Я очень рад поделиться этим моментом с командой и со всеми, кто так сильно трудится в этом клубе", - добавил он.

"Челси" во второй раз стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2011/12 английский клуб обыграл германскую "Баварию" (1:1, по пенальти - 4:3). В 2008 году команда в решающей встрече, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", уступила "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 5:6). "Манчестер Сити" играл в финале главного клубного европейского турнира впервые.