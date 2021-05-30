Гвардиола: "Манчестер Сити" заслуживал сравнять счет в финале Лиги чемпионов

ТАСС, 30 мая. Футболисты "Манчестер Сити" во втором тайме заслужили сравнять счет в финальном матче Лиги чемпионов с "Челси". Такое мнение высказал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и во второй раз стал победителем Лиги чемпионов

Встреча завершилась победой "Челси" со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Кай Хаверц.

"Я сделал все возможное, попытался выбрать лучший состав, чтобы выиграть игру. В первом тайме мы изо всех сил пытались взломать линии обороны "Челси". Второй тайм был намного лучше. Против оборонительной структуры "Челси" было непросто. Хочу сказать, что для нас это был исключительный сезон, к сожалению, мы не смогли выиграть [Лигу чемпионов]", - отметил Гвардиола.

"Мы проявили смелость, особенно во втором тайме, игроки отдали все силы. Я хочу поздравить их с выдающимся сезоном и с игрой, которую они показали сегодня. "Челси" - хорошая команда, но мы отлично боролись. Во втором тайме мы заслужили забить гол, но не смогли этого сделать", - добавил главный тренер "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" в сезоне-2020/21 стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги. В полуфинале Кубка Англии команда Гвардиолы проиграла "Челси (0:1).

"Челси во второй раз выиграл Лигу чемпионов. Впервые команда из Лондона завоевала трофей в 2012 году, победив в финале германскую "Баварию" (1:1, 4:3 - по пенальти).