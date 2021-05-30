"Зенит" попал в третью корзину перед жеребьевкой Лиги чемпионов следующего сезона

Об этом стало известно после победы "Челси" над "Манчестер Сити" (1:0) в финале главного клубного турнира Европы сезона-2020/21. Согласно регламенту турнира в первую корзину попадают действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы стран, занимающих первые шесть мест в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На данный момент это Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия.

Если победителями Лиги Европы и Лиги чемпионов становятся чемпионы национальных чемпионатов первых шести стран рейтинга, то в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов попадают обладатели титулов национальных первенств стран, занимающих седьмое и восьмое места. Россия находилась на седьмом месте в таблице коэффициентов в конце сезона-2019/20, когда определялись еврокубковые квоты на сезон-2021/22.

"Манчестер Сити" занял первое место по итогам завершившегося чемпионата Англии. Если бы подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу в финале Лиги чемпионов, то "Зенит" оказался бы в первой корзине. Вместе с "Зенитом" в третью корзину попали германский "Лейпциг", португальский "Порту", нидерландский "Аякс" и итальянская "Аталанта". С этими командами "Зенит" точно не сыграет на групповом этапе. В четвертой корзине оказались германский "Вольфсбург" и итальянский "Милан".

Остальные клубы, которые попадут в третью и четвертую корзину определятся по итогам квалификации. С третьего квалификационного раунда начнет путь в Лиге чемпионов московский "Спартак", в случае выхода в групповой этап турнира красно-белые точно окажутся в четвертой корзине. В первую корзину попали "Манчестер Сити", "Челси", испанский "Атлетико", германская "Бавария", итальянский "Интер", французский "Лилль", португальский "Спортинг" и победитель Лиги Европы испанский "Вильярреал". Во второй корзине оказались испанские "Реал", "Барселона" и "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", итальянский "Ювентус", французский "Пари Сен-Жермен", германская "Боруссия" (Дортмунд).

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.