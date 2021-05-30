Футбольный клуб "Тамбов" выразил сожаление по поводу расформирования команды

В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершившегося сезона "Тамбов" занял последнее, 16-е место и покинул состав участников Российской премьер-лиги (РПЛ). Из-за многочисленных долгов клуб не смог пройти лицензирование для участия в дивизионах ниже классом.

"Нам искренне жаль, что история футбольного клуба "Тамбов" так бесславно и скоротечно подошла к концу, принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что темные времена пройдут и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском "Спартаке", окунемся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению, как для вас, так и для нас эти мечты оказались несбыточными. Мы просим за это прощения и уверяем: нам не хватало вас так же, как и вам нас", - говорится в заявлении.

"Несмотря на тяжелое положение, в котором не по своей воле оказался наш клуб, мы старались добросовестно выполнять свою работу. Лукавить не станем: в последнее время это было трудно. Но с вашей поддержкой и помощью во взгляде на себя со стороны мы каждый раз находили в себе силы идти дальше, даже с осознаем того, что спустя время придется подвести черту. Для кого-то из нас этот период стал философским, полным преодоления и принятия, для кого-то - новым вызовом во благо грядущего будущего, ну а для кого-то - поводом заглянуть в себя и проанализировать свои ошибки", - отмечается на официальном сайте клуба.

"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям РПЛ. В ноябре стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования. Это чуть не привело к снятию команды с чемпионата. РПЛ перечислила "Тамбову" дополнительные средства в размере 44 млн рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и кубке страны.