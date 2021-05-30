Гандболистки ЦСКА проиграли "Дьёру" в матче за третье место Лиги чемпионов

ТАСС, 30 мая. Московский ЦСКА со счетом 21:32 проиграл венгерскому клубу "Дьёр" в матче за третье место женской гандбольной Лиги чемпионов. "Финал четырех" турнира проходит в Будапеште на Спортивной арене имени Ласло Паппа.

Самым результативным игроком матча стала гандболистка "Дьёра" Стине Бредал Офтедал, забросившая семь мячей. У ЦСКА больше всех голов забила Елена Михайличенко - четыре.

ЦСКА впервые принял участие в "Финале четырех" Лиги чемпионов. Клуб был основан в 2019 году. В полуфинальной встрече, которая прошла в субботу, команда из Москвы проиграла норвежскому клубу "Вайперс" (30:33). ЦСКА и "Дьёр" по ходу сезона встретились в третий раз. Команды выступали в одной группе на предварительном этапе, матч в Москве завершился со счетом 24:24, а в Венгрии победу праздновал "Дьёр" (31:24).

По итогам чемпионата России красно-синие заняли первое место и в следующем сезоне снова выступят в Лиге чемпионов. В нынешнем розыгрыше также принимал участие "Ростов-Дон", который проиграл "Вайперс" в четвертьфинале.

"Дьёр" становился победителем трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса. Российский клуб один раз становился победителем Лиги чемпионов - в 2008 году лучшей командой Европы стала звенигородская "Звезда". В "Финал четырех" в разные годы также пробивались тольяттинская "Лада", волгоградская "Аква" (нынешнее название - "Динамо-Синара") и "Ростов-Дон". Рекорд по числу побед в Лиге чемпионов (13) принадлежит киевскому "Спартаку" (1970-1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985-1988).

В финале Лиги чемпионов сезона-2020/21 встретятся "Вайперс" и французский "Брест". Матч начнется в 19:00 мск.