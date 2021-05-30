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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Баскетболисты ЦСКА проиграли "Милану" в матче Евролиги за третье место

Встреча завершилась со счетом 83:73 в пользу итальянского клуба
Дарран Хиллиард (в центре) EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Дарран Хиллиард (в центре)
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

КЁЛЬН /Германия/, 30 мая. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 73:83 проиграл итальянскому "Милану" в матче за третье место Евролиги. "Финал четырех" турнира проходит в германском Кёльне без зрителей.

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Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия, в активе которого 18 очков.

ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги, "Милан" стал четвертым. В четвертьфинальной серии армейцы со счетом 3-0 обыграли турецкий "Фенербахче". В полуфинале ЦСКА уступил турецкому клубу "Анадолу Эфес" (86:89), а "Милан" проиграл "Барселоне" (82:84). Решающий матч состоится в воскресенье и начнется в 21:30 мск.

Главным тренером "Милана" является Этторе Мессина. Итальянский специалист возглавлял ЦСКА с 2005 по 2009 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством армейцы дважды становились победителями Евролиги (2006, 2008).

Команда из Москвы в девятый раз подряд вышла в "Финал четырех" Евролиги, предыдущий турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса. ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. "Милан" выигрывал турнир три раза. Самым титулованным клубом является "Реал", в активе которого 10 трофеев.

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