Норвежский клуб "Вайперс" впервые стал победителем женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 30 мая. Норвежский клуб "Вайперс" со счетом 34:28 обыграл французский "Брест" в финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу. "Финал четырех" турнира прошел в Будапеште на Спортивной арене имени Ласло Паппа.

В матче за третье место московский ЦСКА со счетом 21:32 проиграл венгерскому "Дьёру", который становился победителем турнира предыдущие три раза. В сезоне-2019/20 турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса.

"Вайперс" в полуфинале обыграли ЦСКА, а в 1/4 финала оказались сильнее другой российской команды - "Ростов-Дона". Норвежская команда впервые в истории стала победителем Лиги чемпионов. Ранее лучшим результатом клуба в турнире было третье место в сезоне-2018/19. "Брест" впервые принимал участие в "Финале четырех".

Российский клуб один раз становился победителем Лиги чемпионов - в 2008 году лучшей командой Европы стала звенигородская "Звезда". В "Финал четырех" в разные годы также пробивались тольяттинская "Лада", волгоградская "Аква" (нынешнее название - "Динамо-Синара") и "Ростов-Дон". Рекорд по числу побед в Лиге чемпионов (13) принадлежит киевскому "Спартаку" (1970-1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985-1988).