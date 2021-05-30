Кущенко: Евролига должна отказаться от матча за третье место в "Финале четырех"

КЁЛЬН, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за третье место в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги потерял свою актуальность, и организаторам турнира нужно отказываться от него. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В воскресенье ЦСКА проиграл итальянскому "Милану" в матче за третье место со счетом 73:83.

"Стало очевидно, что матч за третье место в "Финале четырех" не актуален, и Евролиге надо от него отказываться, - сказал Кущенко. - ЦСКА, уступив "Эфесу", настраивался уже на УНИКС. Надеюсь, серия будет напряженной и зрелищной, а не как сегодняшний матч за бронзу".

В финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с УНИКСом. Первая встреча состоится 5 июня в Казани.