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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Кущенко: Евролига должна отказаться от матча за третье место в "Финале четырех"

По мнению президента Единой лиги ВТБ, ЦСКА настраивался на серию с УНИКСом после поражения в полуфинале Евролиги
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Владимир Гердо/ТАСС

КЁЛЬН, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за третье место в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги потерял свою актуальность, и организаторам турнира нужно отказываться от него. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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"Стало очевидно, что матч за третье место в "Финале четырех" не актуален, и Евролиге надо от него отказываться, - сказал Кущенко. - ЦСКА, уступив "Эфесу", настраивался уже на УНИКС. Надеюсь, серия будет напряженной и зрелищной, а не как сегодняшний матч за бронзу".

В финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с УНИКСом. Первая встреча состоится 5 июня в Казани.

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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги
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