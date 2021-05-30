"Нант" сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 30 мая. "Нант" на своем поле уступил "Тулузе" со счетом 0:1 в ответном стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу следующего сезона, но сохранил прописку в элите.

"Лилль" впервые за 10 лет выиграл чемпионат Франции по футболу

Мяч на 62-й минуте забил Вакун Байо. За три минуты до окончания основного времени матча "Тулуза" осталась в меньшинстве после удаления Натана Нгуму, который за две минуты до этого вышел на замену.

Первая встреча завершилась победой "Нанта" со счетом 2:1. Благодаря большему количеству мячей, забитых на чужом поле, "Нант" сохранил место в элитном дивизионе.

"Нант" является восьмикратным чемпионом Франции, в последний раз команда завоевывала титул в 2001 году. Трижды "Нант" побеждал в Кубке и Суперкубке Франции, один раз становился обладателем Кубка французской лиги. "Тулуза" покинула элитный дивизион по итогам прошлого сезона, лучшим достижением клуба является третье место (2006/07).

По итогам завершившегося сезона сильнейший дивизион чемпионата Франции покинули "Ним" и "Дижон". Их места займут "Труа" и "Клермон".