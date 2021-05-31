Гарпенлев: шведским хоккеистам нужно провести лучший матч на ЧМ, чтобы обыграть россиян

ТАСС, 31 мая. Сборной Швеции по хоккею необходимо провести свой лучший матч на турнире, чтобы обыграть команду России в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Такое мнение журналистам высказал главный тренер шведов Юхан Гарпенлев.

В воскресенье сборная Швеции обыграла команду Словакии со счетом 3:1. Чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф, шведским хоккеистам необходимо обыграть россиян в заключительном для них матче группового этапа.

"Мы знаем, что это будет сложная игра, россияне очень хороши, они привезли много хороших игроков на турнир, поэтому мы должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть их, - сказал Гарпенлев. - Сейчас мы вернемся в отель, поедим, отдохнем, чтобы иметь возможность противостоять им завтра, но опять же, осталась всего одна игра, у нас есть хороший шанс. Если мы покажем свой лучший хоккей, то сможем обыграть сборную России. Это то, что мы планируем сделать".

Матч между командами России и Швеции пройдет 31 мая (начало - 20:15). Россияне занимают вторую строчку в группе А, набрав 12 очков в пяти встречах, шведы идут четвертыми с 9 очками в шести матчах.