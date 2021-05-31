СМИ: власти Канады и НХЛ обсуждают приезд команд из США в рамках Кубка Стэнли

ОТТАВА, 31 мая. /ТАСС/. Канадские власти начали переговоры с руководством Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о приезде американских команд в Канаду в рамках розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC .

По данным двух его источников в канадском правительстве, речь идет о том, чтобы позволить американским командам не соблюдать положенный при въезде в Канаду 14-дневный карантин. Телеканал также отмечает, что в случае провала переговоров НХЛ может временно перевезти в США канадскую команду, которая выйдет в третий раунд плей-офф.

Регулярный чемпионат НХЛ в этом сезоне проходил в так называемых пузырях, в одном из которых были сосредоточены семь канадских команд. После второго раунда розыгрыша плей-офф одной из них предстоит сыграть с американским клубом, а в случае выхода в финал - с еще одной командой из США. Пока во второй раунд вышел только "Виннипег". Ему предстоит сыграть с победителем пары "Монреаль" - "Торонто".

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 июня.