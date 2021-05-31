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Олимпиада в Токио

Глава ОКР Поздняков заявил, что у него нет сомнений в проведении Игр в Токио

По мнению президента Олимпийского комитета России, проведение соревнований в период пандемии уже не является чем-то необычным
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уверен, что Игры в Токио состоятся, несмотря на слухи о возможном их переносе или отмене соревнований. Об этом Поздняков рассказал в интервью газете "Ведомости".

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"У меня нет сомнений, что Игры пройдут. 99,9%. Я руководствуюсь не слухами, а информацией от МОК и оргкомитета Игр, с которыми мы постоянно на связи, - отметил Поздняков. Уже все научились проводить соревнования в период пандемии. Это перестало быть необычным".

"Думаю, ощущение нестабильности ситуации нагнетается в медиа во многом по политическим причинам - осенью в Японии предстоят выборы. Но если посмотреть на сухие цифры статистики заболеваемости в этой стране, то никакого повода для паники нет", - добавил глава ОКР.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
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