ЦСКА объявил о подписании контракта с футболистом Заболотным

ТАСС, 31 мая. Московский ЦСКА объявил о подписании трехлетнего контракта с футболистом сборной России Антоном Заболотным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Заболотный с 2019 года выступал за "Сочи". Ранее о переходе россиянина в ЦСКА ТАСС сообщил президент сочинского клуба Борис Ротенберг.

"Красно-синяя семья, я вернулся, я дома, я счастлив, - написал Заболотный в своем аккаунте в Instagram. - Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство "Сочи" за эти замечательные два года. Я желаю вам успехов и всего самого наилучшего".

Москвичи по итогам сезона-2020/21 заняли шестое место и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Заболотному 29 лет, он является воспитанником ЦСКА. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 30 матчах за "Сочи" в разных турнирах, забил десять голов и отдал пять голевых передач. Нападающий является чемпионом России в составе петербургского "Зенита" (сезон-2018/19).