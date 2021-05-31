Медведев обыграл Бублика и впервые вышел во второй круг Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 7:5 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом и австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Медведев является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема - US Open (2019) и Australian Open (2021).

Бублику 23 года, он занимает 37-е место в рейтинге ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг US Open.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости. Это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.