Футболист "Спартака" Тил перешел в "Фейенорд" на правах аренды

ТАСС, 31 мая. Нидерландский футбольный клуб "Фейенорд" арендовал полузащитника российского "Спартака" Гуса Тила. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В сентябре 2020 года "Спартак" отдал нидерландского футболиста в аренду германскому "Фрайбургу".

"Соглашение рассчитано на один год. "Спартак" имеет право вернуть игрока, если он проведет менее 50% матчей до конца 2021 года, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым", - сказал Фетисов.

Тил перешел в "Спартак" в августе 2019 года из нидерландского АЗ. Всего в составе красно-белых он провел 24 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.