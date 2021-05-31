На седьмой матч "Торонто" и "Монреаля" допустят 550 зрителей из числа медработников

ОТТАВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти канадского Торонто (провинция Онтарио) разрешили посетить седьмую игру первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами "Торонто" и "Монреаль" только 550 медицинским работникам города. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы Онтарио Дага Форда.

По его словам, на игру будут допущены медработники, которые уже сделали две необходимые прививки от нового коронавируса. При этом на арене они будут находиться в масках и соблюдать протоколы по социальному дистанцированию. По словам Форда, решение разрешить медикам посетить эту игру является возможностью "признать те героические усилия, которые они сделали ради нашей безопасности".

В Канаде в этом сезоне НХЛ впервые зрители были допущены на хоккейный матч 30 мая. Шестую игру между этими же командами в Монреале посетили 2,5 тыс. человек. Решающий матч серии пройдет в ночь на вторник.

Регулярный чемпионат НХЛ в этом сезоне проходил в так называемых пузырях, в одном из которых были сосредоточены семь канадских команд. По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.