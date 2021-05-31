Хапланов: пятиборец Лесун не смог побороться за путевку на Олимпиаду из-за коронавируса

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью россиянин Александр Лесун не смог побороться за путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио, из-за перенесенного в декабре коронавируса. Об этом ТАСС сообщил его тренер Алексей Хапланов.

В декабре спортсмен заразился коронавирусом, после чего долго восстанавливался. По этой причине он не был включен в состав сборной России на весенние этапы Кубка мира и чемпионат мира в Египте, которые являлись квалификационными турнирами на Олимпиаду в Токио.

"Да [ожидал, что Лесун не попадет в состав], потому что как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались, ему было тяжело тренироваться, - сказал Хапланов. - Коронавирус, который он перенес в декабре, к сожалению, до сих пор дает о себе знать. Сейчас у него проблемы с пульсом, хотя он похудел, у него лучший вес за семь лет. Лесун очень хотел [поехать на чемпионат мира], но в такой ситуации он в тройку точно не попадет, а ехать просто статистом на чемпионат мира не стоит".

"Мы хотим принять участие в чемпионате Европы, он у нас в стране проходит, а соревнования дома всегда значимее, поэтому мы сейчас обследуемся. В принципе, он в средней форме: в плавании он в неплохой форме, она никуда не делась, а вот в беге пока не можем перейти к достаточно серьезным нагрузкам, так как пульс очень большой уже на разминке, - добавил специалист. - Сейчас пройдем обследование - может быть, все нормально, просто электролитов не хватает, магния - и начнем тренироваться. Если мы будем в той форме, которая позволит ему помочь команде своим результатом, и если он будет нужен и руководство решит его выставить, то мы с удовольствием [примем участие в чемпионате Европы], будем сейчас ставить такую задачу, до чемпионата Европы месяц с небольшим, мы сделаем все от себя зависящее".

Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 12 июля. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.