Сборная Казахстана уступила норвежцам в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная Казахстана проиграла команде Норвегии со счетом 1:3 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.

У победителей шайбы забросили Томас Валькве Ольсен (28-я минута), Стефан Эспеланн (42) и Матис Олимб (60). В составе казахстанской команды отличился Дмитрий Шевченко (17).

Обе сборные провели заключительный, седьмой матч на групповом этапе. Казахстанцы располагаются на третьей строчке таблицы группы В, набрав 10 очков. Следом за ними располагаются имеющие матч в запасе сборные Германии, Латвии и Канады, в активе которых по девять очков. В заключительном туре немцы сыграют 1 июня с командой Латвии, сборная Канады в тот же день сыграет с уже вышедшими в плей-офф финнами.

Сборная Норвегии набрала восемь очков и не сыграет в плей-офф. Последний раз норвежцы выходили из группы на чемпионате мира 2012 года и уступили в четвертьфинале сборной России (2:5).

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.