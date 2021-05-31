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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Казахстана уступила норвежцам в матче чемпионата мира по хоккею

Казахстанские хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:3
© AP Photo/Sergei Grits

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная Казахстана проиграла команде Норвегии со счетом 1:3 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.

У победителей шайбы забросили Томас Валькве Ольсен (28-я минута), Стефан Эспеланн (42) и Матис Олимб (60). В составе казахстанской команды отличился Дмитрий Шевченко (17).

Обе сборные провели заключительный, седьмой матч на групповом этапе. Казахстанцы располагаются на третьей строчке таблицы группы В, набрав 10 очков. Следом за ними располагаются имеющие матч в запасе сборные Германии, Латвии и Канады, в активе которых по девять очков. В заключительном туре немцы сыграют 1 июня с командой Латвии, сборная Канады в тот же день сыграет с уже вышедшими в плей-офф финнами.

Сборная Норвегии набрала восемь очков и не сыграет в плей-офф. Последний раз норвежцы выходили из группы на чемпионате мира 2012 года и уступили в четвертьфинале сборной России (2:5).

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия641010016-815
2США650000117-615
3Казахстан720200322-1810
4Германия630000320-139
5Канада630000317-159
6Латвия620021114-149
7Норвегия720100417-218
8Италия60000069-370

 

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ЧМ по хоккею в Риге
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