"Монреаль" обыграл "Торонто" и впервые за шесть лет вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

ТАСС, 1 июня. "Монреаль" на выезде со счетом 3:1 обыграл "Торонто" в заключительном, седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Монреаля" шайбы забросили Брендан Галлахер (24-я минута), Кори Перри (36) и Тайлер Тоффоли (58, в пустые ворота). У "Торонто" отличился Вильям Нюландер (59), российский нападающий команды Илья Михеев не отметился результативными действиями.
"Монреаль" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. После четырех матчей команда уступала со счетом 1-3. Во втором раунде "Монреаль" встретится с "Виннипегом".
По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.
Спор мэров
"Монреаль" и "Торонто" встретились в плей-офф НХЛ впервые за 42 года. Последний раз команды играли друг против друга в Кубке Стэнли в сезоне-1978/79. Тогда во втором раунде "Монреаль" выиграл серию со счетом 4-0 и впоследствии стал обладателем трофея.
19 мая мэры Монреаля и Торонто Джон Тори и Валери Плант заключили пари на победу одноименных клубов в серии. Проигравший передаст 1 000 канадских долларов (830 долларов США) в благотворительные фонды Монреаля или Торонто, а также направит в мэрию победителей лучшее местное пиво и закуски. Кроме того, проигравшая сторона вывесит над зданием городской администрации флаг команды-победителя.
"Торонто" последний раз играл во втором раунде плей-офф НХЛ в сезоне-2003/04, тогда канадская команда победила "Оттаву" (4-3 в серии), но затем уступила "Филадельфии" (2-4). "Монреаль" вышел во второй раунд плей-офф впервые за шесть лет. В сезоне-2014/15 команда обыграла "Оттаву" (4-2), но уступила "Тампе" (2-4). "Монреаль" является самой титулованной командой Кубка Стэнли (24 победы), "Торонто" выигрывал трофей 13 раз.