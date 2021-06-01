"Монреаль" обыграл "Торонто" и впервые за шесть лет вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

В составе "Монреаля" шайбы забросили Брендан Галлахер (24-я минута), Кори Перри (36) и Тайлер Тоффоли (58, в пустые ворота). У "Торонто" отличился Вильям Нюландер (59), российский нападающий команды Илья Михеев не отметился результативными действиями.

ТАСС, 1 июня. "Монреаль" на выезде со счетом 3:1 обыграл "Торонто" в заключительном, седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Монреаль" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. После четырех матчей команда уступала со счетом 1-3. Во втором раунде "Монреаль" встретится с "Виннипегом".

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Спор мэров

"Монреаль" и "Торонто" встретились в плей-офф НХЛ впервые за 42 года. Последний раз команды играли друг против друга в Кубке Стэнли в сезоне-1978/79. Тогда во втором раунде "Монреаль" выиграл серию со счетом 4-0 и впоследствии стал обладателем трофея.