Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по хоккею в Риге

Встречи мирового первенства с 1 июня могут посетить зрители, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге во вторник начал продажу билетов на матчи турнира. Об этом сообщает объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Цены на билеты на матчи чемпионата мира по хоккею составят от €110 до €340

Продажа билетов на чемпионат мира должна была начаться еще 31 мая, но в итоге это произошло только во вторник после 10:00 мск. Это связано с тем, что оргкомитет мирового первенства ожидал начала работы специального сайта, где можно получить цифровой сертификат о наличии иммунитета к коронавирусу. С помощью этого сертификата люди смогут подтвердить факт вакцинации или же того, что переболели COVID-19.

"Этого момента ждали все болельщики, - отметил глава оргкомитета ЧМ Эдгарс Бунцис. - Мы очень рады и благодарны правительству Латвии, которое в этих сложных условиях предоставило нашим страстным болельщикам возможность посетить оставшиеся игры чемпионата".

"Уверен, что этот хоккейный праздник будет набирать обороты. Пусть хоккей будет красивым и эмоциональным", - добавил он.

Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня.