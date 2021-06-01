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Roland Garros

Гаспарян проиграла в первом круге Roland Garros

В матче первого круга россиянка уступила американке Энн Ли
Маргарита Гаспарян EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Маргарита Гаспарян
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 1 июня. Россиянка Маргарита Гаспарян проиграла американской теннисистке Энн Ли в матче первого круга Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу 20-летней американки. В следующем круге Ли сыграет с победительницей матча между француженкой Осеан Бабель и пятым номером посева украинкой Элиной Свитолиной.

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Ли занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Американка впервые играет на Roland Garros.

Гаспарян 26 лет, она находится на 100-й строчке рейтинга WTA. Россиянка является победительницей двух турниров ассоциации в одиночном разряде и четырех - в парном. В одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема лучшим результатом россиянки является выход в четвертый круг Australian Open.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.

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