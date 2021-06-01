Василевский номинирован на премию лучшему вратарю сезона в НХЛ

ТАСС, 1 июня. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский будет претендовать на приз "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира. Также в список номинантов вошли вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флёри и голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр. "Тампа" в прошедшем регулярном чемпионате заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, набрав 75 очков. Василевский провел в сезоне 42 игры, в которых выиграл 31 раз, он стал лидером среди всех голкиперов лиги по количеству побед. Василевский четыре сезона кряду выигрывает больше всех матчей среди вратарей НХЛ.

Россиянин стал лучшим в сезоне среди голкиперов по количеству набранных очков (4), вторым - по количеству отраженных бросков (1 144), вторым - по времени на льду (2 523 минуты), третьим - по числу матчей (42) и четвертым - по количеству игр "на ноль" (5).

С 22 февраля по 23 марта Василевский одержал 12 побед подряд, установив новый рекорд "Тампы" по продолжительности победной серии среди вратарей. Он получил "Везина Трофи" в сезоне-2018/19, а в сезонах-2017/18 и 2019/20 занял третье место в голосовании. Василевский четвертый год подряд вошел в шорт-лист премии, в последний раз такую серию выдал Мартин Бродо, который номинировался на премию пять раз кряду с сезона-2002/03 по сезон-2007/08. Помимо Василевского, из российских вратарей обладателем "Везина Трофи" становился только Сергей Бобровский, защищавший ворота "Коламбуса" (2013, 2017).