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НХЛ

Василевский номинирован на премию лучшему вратарю сезона в НХЛ

Российский голкипер "Тампы" поборется за приз с Марком-Андре Флёри и Филиппом Грубауэром
Андрей Василевский AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 1 июня. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский будет претендовать на приз "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Также в список номинантов вошли вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флёри и голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр. "Тампа" в прошедшем регулярном чемпионате заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, набрав 75 очков. Василевский провел в сезоне 42 игры, в которых выиграл 31 раз, он стал лидером среди всех голкиперов лиги по количеству побед. Василевский четыре сезона кряду выигрывает больше всех матчей среди вратарей НХЛ.

Россиянин стал лучшим в сезоне среди голкиперов по количеству набранных очков (4), вторым - по количеству отраженных бросков (1 144), вторым - по времени на льду (2 523 минуты), третьим - по числу матчей (42) и четвертым - по количеству игр "на ноль" (5).
С 22 февраля по 23 марта Василевский одержал 12 побед подряд, установив новый рекорд "Тампы" по продолжительности победной серии среди вратарей. Он получил "Везина Трофи" в сезоне-2018/19, а в сезонах-2017/18 и 2019/20 занял третье место в голосовании.

Василевский четвертый год подряд вошел в шорт-лист премии, в последний раз такую серию выдал Мартин Бродо, который номинировался на премию пять раз кряду с сезона-2002/03 по сезон-2007/08. Помимо Василевского, из российских вратарей обладателем "Везина Трофи" становился только Сергей Бобровский, защищавший ворота "Коламбуса" (2013, 2017).

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До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для претендента на "Везина Трофи", лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант (7), выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год.

Приз назван в честь бывшего вратаря "Монреаля" Жоржа Везины, который был признан лучшим в первом сезоне НХЛ (1917/18). В 1918 году он первым в истории не пропустил ни одной шайбы за матч. Всего Везина провел 328 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной ассоциации (НХА) и НХЛ, 15 раз сыграв "на ноль".

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