{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Сборная США победила итальянцев в игре чемпионата мира по хоккею и стала первой в группе B

В четвертьфинале турнира американские хоккеисты сыграют со сборной Словакии
Хоккеисты сборной США AP Photo/Sergei Grits
Описание
Хоккеисты сборной США
© AP Photo/Sergei Grits

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная США со счетом 4:2 обыграла команду Италии в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Американские хоккеисты набрали 18 очков и заняли первое место в группе B.

В составе сборной США по две шайбы забросили Кевин Лабанк (7-я и 11-я минуты) и Конор Гарленд (20, 30). У итальянцев отличились Лука Фриго (22) и Стефано Джилиати (47).

Сборная США после поражения от финнов (1:2) в стартовом матче турнира одержала шесть побед подряд. Американцы заняли первое место в группе B, где помимо финнов и итальянцев также выступают команды Германии, Казахстана, Канады, Латвии и Норвегии. На второй строчке предварительный этап закончила сборная Финляндии.

Сборная Италии в семи играх чемпионата мира не набрала ни одного очка и заняла последнее место в группе. Американские хоккеисты в четвертьфинале сыграют с командой Словакии, которая заняла четвертое место в группе А. Финны встретятся с чехами. Встречи 1/4 финала пройдут 3 июня.

В заключительной встрече группы сыграют команды Латвии и Германии, игра пройдет во вторник и начнется в 20:15 мск. Победитель матча займет третье место. Если игра завершится в овертайме или серии буллитов, то четвертое место займет проигравший в противостоянии. Если команды определят победителя в основное время, то в плей-офф выйдет сборная Канады.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1США760000121-818
2Финляндия741110019-1017
3Канада730010319-1810
4Казахстан720200322-1810
5Германия630000320-139
6Латвия620021114-149
7Норвегия720100417-218
8Италия700000711-410

 

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
Roland Garros
Александрова обыграла Винус Уильямс в первом круге Roland Garros
Россиянка победила 40-летнюю американку со счетом 6:3, 6:1
Читать полностью