Сборная США победила итальянцев в игре чемпионата мира по хоккею и стала первой в группе B

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная США со счетом 4:2 обыграла команду Италии в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Американские хоккеисты набрали 18 очков и заняли первое место в группе B.

В составе сборной США по две шайбы забросили Кевин Лабанк (7-я и 11-я минуты) и Конор Гарленд (20, 30). У итальянцев отличились Лука Фриго (22) и Стефано Джилиати (47).

Сборная США после поражения от финнов (1:2) в стартовом матче турнира одержала шесть побед подряд. Американцы заняли первое место в группе B, где помимо финнов и итальянцев также выступают команды Германии, Казахстана, Канады, Латвии и Норвегии. На второй строчке предварительный этап закончила сборная Финляндии.

Сборная Италии в семи играх чемпионата мира не набрала ни одного очка и заняла последнее место в группе. Американские хоккеисты в четвертьфинале сыграют с командой Словакии, которая заняла четвертое место в группе А. Финны встретятся с чехами. Встречи 1/4 финала пройдут 3 июня.

В заключительной встрече группы сыграют команды Латвии и Германии, игра пройдет во вторник и начнется в 20:15 мск. Победитель матча займет третье место. Если игра завершится в овертайме или серии буллитов, то четвертое место займет проигравший в противостоянии. Если команды определят победителя в основное время, то в плей-офф выйдет сборная Канады.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.