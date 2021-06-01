Сборная США победила итальянцев в игре чемпионата мира по хоккею и стала первой в группе B

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная США со счетом 4:2 обыграла команду Италии в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Американские хоккеисты набрали 18 очков и заняли первое место в группе B.
В составе сборной США по две шайбы забросили Кевин Лабанк (7-я и 11-я минуты) и Конор Гарленд (20, 30). У итальянцев отличились Лука Фриго (22) и Стефано Джилиати (47).
Сборная США после поражения от финнов (1:2) в стартовом матче турнира одержала шесть побед подряд. Американцы заняли первое место в группе B, где помимо финнов и итальянцев также выступают команды Германии, Казахстана, Канады, Латвии и Норвегии. На второй строчке предварительный этап закончила сборная Финляндии.
Сборная Италии в семи играх чемпионата мира не набрала ни одного очка и заняла последнее место в группе. Американские хоккеисты в четвертьфинале сыграют с командой Словакии, которая заняла четвертое место в группе А. Финны встретятся с чехами. Встречи 1/4 финала пройдут 3 июня.
В заключительной встрече группы сыграют команды Латвии и Германии, игра пройдет во вторник и начнется в 20:15 мск. Победитель матча займет третье место. Если игра завершится в овертайме или серии буллитов, то четвертое место займет проигравший в противостоянии. Если команды определят победителя в основное время, то в плей-офф выйдет сборная Канады.
Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|США
|7
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|21-8
|18
|2
|Финляндия
|7
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|19-10
|17
|3
|Канада
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|19-18
|10
|4
|Казахстан
|7
|2
|0
|2
|0
|0
|3
|22-18
|10
|5
|Германия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|20-13
|9
|6
|Латвия
|6
|2
|0
|0
|2
|1
|1
|14-14
|9
|7
|Норвегия
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|17-21
|8
|8
|Италия
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|11-41
|0