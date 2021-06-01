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Roland Garros

Александрова обыграла Винус Уильямс в первом круге Roland Garros

Россиянка победила 40-летнюю американку со счетом 6:3, 6:1
Екатерина Александрова EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Екатерина Александрова
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 1 июня. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Винус Уильямс в матче первого круга Roland Garros.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 26-летней россиянки, посеянной на турнире под 32-м номером. Во втором круге Александрова сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

В активе Александровой две победы на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом спортсменки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Australian Open (2020, 2021) и Roland Garros (2019, 2020).

Уильямс является пятикратной победительницей Уимблдона, также в ее активе две победы на US Open. На Roland Garros Уильямс дошла до финала в 2002 году. В настоящее время 40-летняя американская теннисистка занимает 104-е место в мировом рейтинге.

Уильямс установила рекорд Открытой эры (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях) по количеству турниров серии Большого шлема, в которых она приняла участие. Впервые американка выступила на самых престижных теннисных соревнованиях в 1997 году. Нынешний Roland Garros стал для Уильямс 89-м турниром серии Большого шлема.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.

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