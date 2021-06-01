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Футбол в Испании

Карло Анчелотти назначен главным тренером мадридского "Реала"

Итальянец сменил Зинедина Зидана, который покинул команду 27 мая
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти EPA-EFE/Jon Super
Описание
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти
© EPA-EFE/Jon Super

ТАСС, 1 июня. Итальянец Карло Анчелотти стал новым главным тренером испанского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

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Соглашение рассчитано на три года. 61-летний Анчелотти сменил на посту главного тренера Зинедина Зидана, который покинул должность 27 мая. В сезоне-2020/21 "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси".

Анчелотти работал в "Реале" с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С декабря 2019 года он возглавлял английский "Эвертон". Также он работал в итальянских "Реджане", "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Наполи", английском "Челси", французском "Пари Сен-Жермен" и германской "Баварии". На его счету 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.

В качестве игрока Анчелотти выступал за "Парму", "Рому" и "Милан". Трижды он становился чемпионом Италии, четыре раза завоевывал кубок страны и дважды выиграл Кубок европейских чемпионов. За сборную Италии Анчелотти провел 26 матчей, он является бронзовым призером чемпионата мира 1990 года.

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