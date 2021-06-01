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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

В заключительном матче предварительного этапа россияне разгромили команду Белоруссии со счетом 6:0
Хоккеисты сборной России Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Наталия Федосенко/ТАСС

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 6:0 обыграла команду Белоруссии в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира и заняла первое место в группе А. Турнир проходит в Риге.

Заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (1-я и 17-я минуты), Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10), Михаил Григоренко (11) и Дмитрий Воронков (53).

Сборная России набрала 17 очков по итогам семи матчей и заняла первое место в группе А. В четвертьфинале чемпионата мира россияне встретятся с командой Канады, ставшей четвертой в группе B.

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ЧМ по хоккею в Риге
ЧМ по хоккею в Риге
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