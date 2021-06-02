Билялетдинов: россияне в игре с поляками не были хороши в защите, но на Евро все изменится

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу показала не безупречную игру в обороне в товарищеской игре против команды Польши, но на чемпионате Европы все будет по-другому. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов.

Во вторник российская команда на выезде сыграла вничью со сборной Польши со счетом 1:1 в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

"По физике более-менее готовы, передвижения хорошие, но в плане результата не стоит обращать внимания, - сказал Билялетдинов. - Александр Соболев не вышел на поле и не попадет в окончательный состав? [Антон] Заболотный подменил [Артема] Дзюбу, это ни о чем не говорит, на чемпионате Европы нужно три нападающих, отсутствие Соболева ни о чем не говорит".

"Пропущенный гол - случайный момент, там еще рикошет был. Да, мы не безупречны в обороне, но на Евро все будет по-другому. Это товарищеский матч, поэтому не стоит рассматривать все кристально. Когда забили гол, [Вячеслав] Караваев попал между ног, но это, если честно, не системный гол, не наигранная комбинация, не давление, мяч был забит по стечению обстоятельств".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля, семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).