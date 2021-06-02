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Футбол в России

Тренер сборной Польши оценил приглашение соотечественника Руя Витории в "Спартак"

Португалец возглавил московский клуб 24 мая

ВРОЦЛАВ /Польша/, 2 июня. /ТАСС/. Португалец Руй Витория, в мае занявший пост главного тренера московского "Спартака", может помочь развитию всего российского футбола. Такое мнение журналистам высказал его соотечественник и коллега Паулу Соуза, который сейчас возглавляет сборную Польши.

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Руй Витория был назначен главным тренером "Спартака" 24 мая.

"Он уже показал свой опыт, свой профессионализм. Я его хорошо знаю, в том числе как человека, он хороший человек. Надеюсь, он сможет помочь всему российскому футболу", - сказал Соуза после товарищеского матча польской и российской сборных (1:1).

Португалец возглавил польскую сборную в январе 2021 года.

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Российский футбол
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