Тренер сборной Польши оценил приглашение соотечественника Руя Витории в "Спартак"

ВРОЦЛАВ /Польша/, 2 июня. /ТАСС/. Португалец Руй Витория, в мае занявший пост главного тренера московского "Спартака", может помочь развитию всего российского футбола. Такое мнение журналистам высказал его соотечественник и коллега Паулу Соуза, который сейчас возглавляет сборную Польши.

Руй Витория был назначен главным тренером "Спартака" 24 мая.

"Он уже показал свой опыт, свой профессионализм. Я его хорошо знаю, в том числе как человека, он хороший человек. Надеюсь, он сможет помочь всему российскому футболу", - сказал Соуза после товарищеского матча польской и российской сборных (1:1).

Португалец возглавил польскую сборную в январе 2021 года.