С надеждой увенчать чемпионством великолепный век. "Спартак" назвал имя нового тренера

Нового тренера "Спартак" начал искать полгода назад - сразу после того, как в декабре Доменико Тедеско сообщил, что не станет продлевать контракт с клубом. С тех пор в прессе фигурировали имена испанцев Рафаэля Бенитеса и Кике Сетьена, португальца Паулу Фонсеки, француза Руди Гарсии. В самом начале мая глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов после победного матча с "Арсеналом" в Туле сообщил, что клуб определился со специалистом, отметив, что это иностранец. В предпоследнем туре клуб устроил торжественные проводы Тедеско после домашней игры с "Химками" (2:1), а через неделю завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Ахматом" (2:2).

"Спартак" оригинально представил Виторию. Еще до сообщения на официальном сайте клуба можно было посмотреть в соцсетях ролик с участником матча за звание чемпиона мира по шахматам Яна Непомнящего, который сравнивает свой вид спорта и футбол, а также произносит по-португальски "Партия началась". В конце ролика на фоне ромба появляется силуэт нового 51-летнего тренера красно-белых.

По информации газеты "Спорт-Экспресс", сумма годовых зарплат главного тренера, а также работающих вместе с ним с 2011 года ассистентов Арналду Тейшейры и Сержиу Ботелью, тренера вратарей Луиша Эштевеша и тренера по физподготовке Паулу Моурау составит около €3,5 млн. При этом "Спартак" заложил в проект контракта и согласовал со стороной португальца пункт о возможности отставки по инициативе клуба с выплатой 50% от остающейся суммы зарплаты.

Страсти вокруг назначения португальца

Совет директоров "Спартака" одобрил назначение Витории 17 мая. Спустя четыре дня одна из членов совета Зарема Салихова объявила о выходе из него, выразив несогласие с назначением португальца и трансферными планами клуба. Позднее она объяснила свое решение тем, что не получила ответы на свои вопросы от спортивного директора красно-белых. Кандидатура Витории не устроила Салихову, поскольку ее смущало, что последним местом работы специалиста был клуб из Саудовской Аравии, не входящей в список ведущих футбольных стран.