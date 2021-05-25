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Футбол в России

С надеждой увенчать чемпионством великолепный век. "Спартак" назвал имя нового тренера

Наставником красно-белых в сезон столетия клуба будет португалец Руй Витория
Главный тренер "Спартака" Руй Витория AP Photo/Armando Franca
Описание
Главный тренер "Спартака" Руй Витория
© AP Photo/Armando Franca

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил имя нового главного тренера команды. Им стал португалец Руй Витория, которому предстоит руководить "Спартаком" в сезон его столетнего юбилея.

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Нового тренера "Спартак" начал искать полгода назад - сразу после того, как в декабре Доменико Тедеско сообщил, что не станет продлевать контракт с клубом. С тех пор в прессе фигурировали имена испанцев Рафаэля Бенитеса и Кике Сетьена, португальца Паулу Фонсеки, француза Руди Гарсии. В самом начале мая глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов после победного матча с "Арсеналом" в Туле сообщил, что клуб определился со специалистом, отметив, что это иностранец. В предпоследнем туре клуб устроил торжественные проводы Тедеско после домашней игры с "Химками" (2:1), а через неделю завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Ахматом" (2:2).

"Спартак" оригинально представил Виторию. Еще до сообщения на официальном сайте клуба можно было посмотреть в соцсетях ролик с участником матча за звание чемпиона мира по шахматам Яна Непомнящего, который сравнивает свой вид спорта и футбол, а также произносит по-португальски "Партия началась". В конце ролика на фоне ромба появляется силуэт нового 51-летнего тренера красно-белых.

По информации газеты "Спорт-Экспресс", сумма годовых зарплат главного тренера, а также работающих вместе с ним с 2011 года ассистентов Арналду Тейшейры и Сержиу Ботелью, тренера вратарей Луиша Эштевеша и тренера по физподготовке Паулу Моурау составит около €3,5 млн. При этом "Спартак" заложил в проект контракта и согласовал со стороной португальца пункт о возможности отставки по инициативе клуба с выплатой 50% от остающейся суммы зарплаты.

Страсти вокруг назначения португальца

Совет директоров "Спартака" одобрил назначение Витории 17 мая. Спустя четыре дня одна из членов совета Зарема Салихова объявила о выходе из него, выразив несогласие с назначением португальца и трансферными планами клуба. Позднее она объяснила свое решение тем, что не получила ответы на свои вопросы от спортивного директора красно-белых. Кандидатура Витории не устроила Салихову, поскольку ее смущало, что последним местом работы специалиста был клуб из Саудовской Аравии, не входящей в список ведущих футбольных стран.

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Отмечается, что приход Витории был инициирован спортивным директором Дмитрием Поповым, кандидатуру португальца поддержал и глава совета директоров, владелец "Спартака" Леонид Федун. "Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в "Спартаке". Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба", - сказал он ТАСС.

Также Федун отметил, что во всех клубах, где Витория работал, он решал поставленные задачи. "Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом "Витория Гимарайнш", обыграв в финале "Бенфику". Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привел к титулам "Аль-Наср", всего Витория завоевал девять трофеев", - подчеркнул Федун.

Сам португалец сказал, что готов к новому испытанию. "Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как "Спартак", особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успехов", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Путь к титулам

В бытность футболистом Витория не выступал за клубы, игравшие выше третьего дивизиона чемпионата Португалии. Карьеру футболиста он завершил в связи с потрясением, связанным с гибелью родителей в автокатастрофе. Самостоятельный тренерский путь Витория начал в 2004 году. Через шесть лет он добрался до поста главного тренера клуба высшего дивизиона, возглавив команду "Пасуш де Феррейра", с которой в первом же сезоне дошел до финала Кубка португальской лиги, где уступил "Бенфике".

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Витория заявил, что тренировать "Спартак" в год столетия клуба является большой честью
Витория заявил, что тренировать "Спартак" в год столетия клуба является большой честью

Затем он перешел в "Виторию" из Гимарайнша и на второй сезон работы с клубом выиграл Кубок Португалии, обыграв в финале ту же "Бенфику". В 2015 году Витория наконец возглавил "Бенфику". В первом же сезоне он привел команду к победе в чемпионате и четвертьфиналу Лиги чемпионов. В национальном первенстве "Бенфика" установила новый рекорд по набранным очкам (88), превзойдя на два очка результат "Порту" сезона-2002/03 под руководством Жозе Моуринью. При Витории лиссабонцы выиграли шесть трофеев: два чемпионства (2016, 2017), Кубок (2017) и Суперкубок (2016, 2017) Португалии, а также Кубок португальской лиги (2016).

Из "Бенфики" тренер был уволен в январе 2019 года из-за неудовлетворительного выступления команды, которая тогда шла четвертой в лиге. Через неделю он принял саудовский "Аль-Наср", который в итоге привел к чемпионству. В следующем году команда дошла с ним до полуфинала азиатской Лиги чемпионов. В декабре 2020-го он покинул "Аль-Наср", находящийся на 15-м месте.

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