Тренер сборной Польши заявил, что для него было честью противостоять Черчесову

ВРОЦЛАВ /Польша/, 2 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Польши по футбол Паула Соуза заявил, что для него было честью противостоять Станиславу Черчесову, который возглавляет команду России. Об этом он заявил на пресс-конференции после товарищеской встречи сборных.

Сборная России по футболу сыграла вничью с поляками в товарищеском матче перед Евро

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Якуба Шверчока (4-я минута) россияне ответили точным ударом Вячеслава Караваева (21). Встреча являлась этапом подготовки к чемпионату Европы.

"Что касается моего оппонента и коллеги, то я, конечно, не буду обсуждать его решения, у него на этот счет есть свои мысли. У него большой опыт и для меня было честью соперничать с ним", - сказал Соуза.

"Он всегда требовательный к своим игрокам. Российские футболисты всегда очень техничны, физически сильны", - добавил он.

5 июня сборная России в Москве проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля, семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Сборная Польши также является участником чемпионата Европы. Поляки начнут турнир матчем с командой Словакии в Санкт-Петербурге, который состоится 14 июня. Также польские футболисты встретятся с испанцами (19 июня, Севилья) и шведами (23 июня, Санкт-Петербург).