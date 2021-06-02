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Евро-2020

Слуцкий прокомментировал вызов в сборную России на Евро игроков "Рубина" Дюпина и Макарова

Окончательная заявка сборной России на матчи чемпионата Европы по футболу была объявлена в среду
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров заслуженно попали в окончательный состав сборной России по футболу на чемпионат Европы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

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Окончательный состав сборной России на турнир был объявлен в среду.

"Я всегда говорю, что это очень приятно, когда игроки из твоей команды получают вызов в сборную, тем более на такой знаковый турнир, как чемпионат Европы, - сказал Слуцкий. - С одной стороны, это награда за тот каждодневный труд, который они проделывают в течение сезона, с другой - огромная ответственность перед всей страной. Юрий Дюпин уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте (33 года - прим. ТАСС), поэтому для него этот вызов особенно важен. Денис Макаров, безусловно, тоже заслужил своей игрой, он проводил по сути свой первый полноценный сезон в премьер-лиге и провел его очень ярко".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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