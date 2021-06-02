Отец Сафонова надеется, что его сын в будущем станет основным вратарем сборной России

ТАСС, 2 июня. Отец голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова Евгений Сафонов рад включению сына в состав сборной России на чемпионат Европы по футболу и надеется, что он в будущем станет основным вратарем национальной команды. Комментарий Сафонова-старшего приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Видел эту новость (о вызове в сборную - прим. ТАСС), конечно, мне приятно, Матвей сам говорил, что вызов стал для него сюрпризом, - сказал Евгений Сафонов. - Особенно приятно, что этот вызов был после всех трудностей, которые прошел Матвей. Радует, что в него поверили тренера и дали возможность дебютировать вчера. Надеюсь, что в будущем он станет основным вратарем сборной".

Сафонов дебютировал в сборной России 1 июня, выйдя на замену Антону Шунину во втором тайме товарищеского матае против команды Польши (1:1).

Сафонову 22 года, он является воспитанником "Краснодара". В сезоне-2020/21 россиянин сыграл 28 матчей, пять из которых отстоял "на ноль".