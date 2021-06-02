Единая лига ВТБ дала "Химкам" дополнительное время для подачи заявки на следующий сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ предоставила подмосковному баскетбольному клубу "Химки" дополнительное время для подачи заявки на сезон-2021/22. Об этом ТАСС по телефону заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.

В середине мая министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что "Химки" могут не сыграть в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

"Действительно, "Химки" не прислали заявку на участие в сезоне-2021/22 - 31 мая был дедлайн, - сказала Корстин. - Но, учитывая историю и достижения команды, а также все сложности, с которыми столкнулся клуб в прошлом сезоне, мы в виде исключения можем дать им ограниченное дополнительное время для подачи заявки. "Химки" всегда были в числе лидеров Единой лиги ВТБ, составляли достойную конкуренцию ЦСКА, подмосковная команда регулярно участвовала в Евролиге и Еврокубке. Безусловно, мы хотим сохранить эту команду, но важным фактором станут финансовые гарантии, которые "Химки" должны предоставить".

"И даже в том случае, если "Химки" предоставят все документы позднее с финансовыми гарантиями, окончательное решение об участии клуба в новом сезоне будет принимать совет лиги", - добавила она.