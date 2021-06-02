Дворкович ожидает, что его поддержат на выборах президента FIDE в случае успешной работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович ожидает, что его поддержат на выборах главы организации в 2022 году в случае, если его команда продолжит показывать хорошие результаты работы. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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"Выборы президента FIDE состоятся в следующем году, - сказал Дворкович. - Считаю, что если мы продолжим показывать хорошие результаты с точки зрения развития шахмат, проведения крупных официальных турниров, то наша команда может рассчитывать на дальнейшую поддержку".

Дворкович был избран президентом FIDE в октябре 2018 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.