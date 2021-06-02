Первый канал покажет матчи сборной России против команд Финляндии и Дании на Евро

ТАСС, 2 июня. Первый канал в прямом эфире будет транслировать матчи сборной России с командами Финляндии и Дании на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Сборная России по футболу назвала окончательный состав на Евро

Без особых сюрпризов. Сборная России по футболу назвала окончательный состав на Евро

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Россияне сыграют с финнами 16 июня в Санкт-Петербурге, встреча начнется в 16:00 мск. С датчанами сборная России встретится 21 июня в Копенгагене (22:00 мск).

Помимо этого, Первый канал будет транслировать церемонию открытия и первый матч турнира, в котором 11 июня (22:00) сыграют команды Италии и Турции. Также канал покажет встречи Нидерланды - Украина (13 июня, 22:00), Испания - Швеция (14 июня, 22:00), Франция - Германия (15 июня, 22:00), Англия - Шотландия (18 июня, 22:00), Португалия - Германия (19 июня, 19:00), Испания - Польша (19 июня, 22:00), Чехия - Англия (22 июня, 22:00).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.