Без особых сюрпризов. Сборная России по футболу назвала окончательный состав на Евро

Из расширенного списка игроков в заявку на турнир не вошли Роман Евгеньев, Илья Самошников, Андрей Лунев и Арсен Захарян

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым утвердил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы. Итоговый выбор особых сюрпризов не преподнес.

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11 мая стал известен расширенный состав сборной, в который вошли 30 игроков. Из того списка в окончательную заявку на турнир не попали защитники казанского "Рубина" Илья Самошников и московского "Динамо" Роман Евгеньев, голкипер "Зенита" Андрей Лунев, а также полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. Невызов этих игроков ожидался. Захарян заболел бактериальной ангиной, из-за чего не поехал на австрийский сбор с командой, а Самошников потянул заднюю поверхность бедра на тренировке сборной России. В эфире телеканала "Матч ТВ" Черчесов отметил, что Лунев провел сезон хуже Антона Шунина и Юрия Дюпина, а Сафонов рассматривается тренерским штабом на перспективу. "Евгеньев хорошо работал, отдавался полностью, но пока есть вопросы, которые со временем, надеюсь, мы решим, и он будет в сборной", - объяснил Черчесов решение по игроку "Динамо".

В окончательный состав вошли следующие футболисты: вратари Антон Шунин ("Динамо"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Юрий Дюпин ("Рубин");

защитники Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат");

полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Даниил Фомин ("Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак"). После объявления состава Черчесов в эфире "Матч ТВ" подтвердил, что Лунев, Самошников и Евгеньев продолжат тренироваться с командой. "Ребята с нами и дальше будут тренироваться, потому что УЕФА разрешает после этой заявки до первого матча какие-то замены производить", - сказал он. "Состав вратарской линии оптимален" Впервые за долгое время ворота сборной России на крупном турнире будет защищать не вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который объявил о завершении карьеры в национальной сборной в октябре 2018 года. Он принимал участие в двух чемпионатах Европы (2008, 2016) и двух мировых первенствах (2014, 2018).

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Бывший вратарь "Спартака", серебряный призер чемпионата Европы 1988 года Ринат Дасаев считает, что основным голкипером сборной станет Шунин. "Я считаю, что состав вратарской линии оптимален: Лунев долгое время не играл, поэтому правильно отцепили из состава, Дюпин хорошую игру показывал за "Рубин". Думаю, что Шунин будет основным", - сказал он ТАСС. В последних играх сборной России чаще всего место в воротах занимали Шунин и не попавший даже в расширенный список голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме. Ранее Черчесов объяснил такое решение недостаточно удачной игрой Гилерме в последних матчах сборной. Самым опытным среди вошедших в список вратарей является 34-летний Шунин, который принял участие в 11 матчах российской команды, пропустив 12 мячей и дважды сыграв на ноль. Сафонов впервые сыграл за национальную команду в товарищеском матче с командой Польши (1:1) во вторник, а Дюпин пока не провел ни одного матча в составе сборной России. Сожаления о Захаряне Многих огорчило отсутствие в списке Захаряна, который в марте неплохо показал себя на молодежном чемпионате Европы. "Команда проводила тренировочный сбор, на котором Станислав Черчесов и его штаб делали анализ по состоянию каждого игрока, - сказал ТАСС бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. - Единственное, мне жалко Захаряна, который, как мне кажется, не поехал только из-за болезни. Черчесов лучше видит, потому что каждый день находится с ребятами на тренировках, видит тактику, которой будет придерживаться на чемпионате Европы, тренер сделал выбор".

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"Очень жаль, что Захарян получил травму, а так, мне кажется, что тренеры выбрали лучших футболистов. Тот состав, который определили, является оптимальным", - отметил в беседе с ТАСС бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев. При этом в заявку вошли другой участник молодежного Евро Макаров, а также 19-летний Мухин. "Что касается Мухина, я думаю, что здесь все-таки Черчесов видит момент на будущее - дать какой-то шанс. Большой вопрос в том, что он будет стабильно в стартовом составе играть, но в дальнейшем Черчесов точно на него рассчитывает", - сказал ТАСС Семин. Однотипные форварды В заявке сборной России оказались нападающие Заболотный, Дзюба и Соболев, сходные по своей комплекции и манере игры. Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что атака российской команды будет мощной при поддержке полузащитников.

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