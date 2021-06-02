Семин сожалеет, что Захарян не вошел в состав сборной России по футболу на Евро

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин выразил сожаление из-за отсутствия полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в окончательном составе сборной России на чемпионат Европы. Об этом он сообщил ТАСС.

В среду был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы. В список из 26 игроков не вошел Захарян, который покинул расположение сборной перед вылетом на австрийский сбор из-за бактериальной ангины.

"Команда проводила тренировочный сбор, на котором Станислав Черчесов и его штаб делали анализ по состоянию каждого игрока, - сказал Семин. - Единственное, мне жалко Захаряна, который, как мне кажется, не поехал только из-за болезни. Черчесов лучше видит, потому что каждый день находится с ребятами на тренировках, видит тактику, которой будет придерживаться на чемпионате Европы, тренер сделал выбор".

"Что касается [Максима] Мухина, я думаю, что здесь все-таки Черчесов видит момент на будущее - дать какой-то шанс. Большой вопрос в том, что он будет стабильно в стартовом составе играть, но в дальнейшем Черчесов точно на него рассчитывает", - добавил Семин.